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    Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве 9 мая

    Замглавы МИД России: Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции Бессмертный полк в Москве

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве.

    Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействию терроризму Олег Сыромолотов.

    "Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек", - сообщил О.Сыромолотов.

    По его словам, с 21 по 24 апреля в России было уничтожено 26 террористов.

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