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    Российские снайперы проводят учения в Армении

    На полевых занятиях по снайперской подготовке принимают участие около 200 военнослужащих ЮВО

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Российская военная база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, в рамках тактико-специальных занятий проводит учения для подразделений снайперов в условиях современных вооруженных конфликтов, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Отмечается, что военные инструкторы на высокогорном полигоне "Камхуд" обучат снайперов новым упражнениям в парном ориентировании, поиску, обнаружению и уничтожению наиболее важных целей, имитирующих живую силу условного противника в горно-лесистых условиях местности.

    На полевых занятиях по снайперской подготовке принимают участие около 200 военнослужащих ЮВО.

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