Российские снайперы провели учения на базе в Армении

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе тактико-специального учения на высокогорном полигоне "Камхуд" уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Всего в тактико-специальных учениях принимало участие более 100 военнослужащих, из числа штатных и внештатных снайперов.