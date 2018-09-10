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    Российские снайперы провели учения на базе в Армении

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе тактико-специального учения на высокогорном полигоне "Камхуд" уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Всего в тактико-специальных учениях принимало участие более 100 военнослужащих, из числа штатных и внештатных снайперов.

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