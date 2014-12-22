Российские СМИ будут штрафовать на сумму до 1 млн. рублей за призывы к экстремизму

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Правительство России внесло в Госдуму поправки, предполагающие штрафы для СМИ до 1 млн. рублей за призывы и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсант". Также будет введена ответственность за выпуск прессой материалов, "пропагандирующих культ насилия и жестокости", определения которых нет в законодательстве.

Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), дополняющие статью 13.15 ("Злоупотребление свободой массовой информации"). За призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности СМИ будет грозить штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн. рублей "с конфискацией предмета правонарушения".