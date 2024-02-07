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Российские СМИ рассказали о проходящих в Азербайджане президентских выборах

Российские СМИ рассказали о проходящих в Азербайджане президентских выборах Наряду с международными наблюдателями, следящими за процессом президентских выборов в Азербайджане, проводится также освещение происходящего в иностранных СМИ.
В регионе
7 февраля 2024 г. 13:20
Российские СМИ рассказали о проходящих в Азербайджане президентских выборах

Президентские выборы в Азербайджане впервые проходят на всей территории страны, включая ранее оккупированные территории Карабаха, освобожденные в результате 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий.

Как передает Report, об этом пишут российские издания "Аргументы и факты" (АиФ), "Независимая газета" и "Московский комсомолец".

"Выборы впервые проводятся на всей территории республики, в результате восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - пишут издания.

Российские СМИ рассказали о проходящих выборах, кандидатах и другую информацию для своих читателей.

"Аргументы и факты" отметили, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на выборах в городе Ханкенди.

"Независимая газета" отметила, что за проходящими выборами следят наблюдатели из 88 стран.

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Версия на английском языке Russian media report on presidential elections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya KİV-ləri prezident seçkilərinin gedişatını işıqlandırıblar

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