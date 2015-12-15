​Российские самолеты приступили к наблюдательным полетам в воздушном пространстве Турции

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Российский самолет "Ан-30В" приступил к наблюдательным полетам в воздушном пространстве Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжиков.

По его словам, разведывательные полеты продлятся до 18 декабря. Как отметил руководитель центра, самолет поднимется в воздух с запада Турции, из Эрзрума, и будет лететь на высоте 1500 метров: "Данный полет будет осуществлен по установленному турецкой стороной маршруту. В полетах также примут участие официальные представители соответствующих турецких структур".

Отметим, что в 1992 году 27 представленных в ОБСЕ государств подписали "Договор по открытому небу".

Россия подтвердила данный договор в мае 2001 года.