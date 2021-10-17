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Российские рестораны возьмут на работу роботов

Российские рестораны возьмут на работу роботов Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан.
В регионе
17 октября 2021 г. 10:39
Российские рестораны возьмут на работу роботов

Рестораны в Москве, Санкт-Петербурге и Перми возьмут на работу роботов для проверки QR-кодов привитых от коронавируса и переболевших им граждан.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в компании "Промобот".

"Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - говорится в информации.

Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и сканером паспорта. Также он был интегрирован с сервисом "Гоcуслуг". Именно благодаря этому появилась возможность сверки QR-кода и проверки подлинности паспорта или другого документа.

"Роботы с данным функционалом в ближайшее время появятся в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми", - уточняется в сообщении. Так, в столице такими сотрудниками обзаведутся в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге - сеть "Гуси", а в Перми - ресторан Amber.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada robotlar restoranlar, hava limanları və məktəblərdə işə götürüləcək

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