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    Российские ракетные корабли провели стрельбы в Каспийском море

    Стрельбы прошли в рамках масштабных учений Центр-2015

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Группа ракетных кораблей Каспийской флотилии России успешно провела стрельбы по морской цели в ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2015". Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил   начальник управления боевой подготовки ВМФ России контр-адмирал Виктор Кочемазов.

    "В рамках практических мероприятий СКШУ "Центр-2015" однородная тактическая группа МРК Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг" успешно отработала эпизод совместной ракетной стрельбы бортовыми ракетными комплексами по морской цели в назначенном районе акватории Каспийского моря", — сказал он.

    По замыслу учений, закрытие морского района ракетных стрельб осуществляли около 15 боевых кораблей и судов обеспечения, которые в назначенные сроки совершили переход из пунктов дислокации в Дагестане и Астраханской области и развернулись в морских полигонах.

    Масштабные учения "Центр-2015" начались 14 сентября в Центральном военном округе России. Как сообщалось, в учениях задействованы около 95 тыс. военнослужащих, более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей.

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