Российские прокуроры выявили 300 тыс. коррупционных нарушений в прошлом году

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Российские прокуроры в 2016 году выявили более 300 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Ущерб по делам о коррупции, расследуемым в регионах, превысил в 2016 году 10 млрд руб.

"Принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволены в связи с утратой доверия", - сообщил Куренной.

По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.