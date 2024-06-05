Российские пограничники покинули Неркин Ханд Сюникской области Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщил губернатор Сюника Роберт Гукасян.
"Там, где они дислоцировались после 44-дневной войны, оттуда они ушли, они ушли и из Неркин Ханда, сейчас там нет российских пограничников", - сказал он.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о том, что российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.