Российские пограничники покинули Неркин Ханд

Российские пограничники покинули Неркин Ханд Сюникской области Армении.

Российские пограничники покинули Неркин Ханд Сюникской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам сообщил губернатор Сюника Роберт Гукасян.

"Там, где они дислоцировались после 44-дневной войны, оттуда они ушли, они ушли и из Неркин Ханда, сейчас там нет российских пограничников", - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Москве договорились о том, что российские пограничники покинут пункты дислокации в Сюнике, Вайоц Дзоре, Гегаркунике, Арарате, Тавуше, где они находились по устной договоренности после 44-дневной войны.