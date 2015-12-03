Премьер-министр Турции: Российские операции в Сирии затрудняют борьбу с ИГ

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Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Россия проводит в Сирии операции против сил, которые должны очистить регион от группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан.
"Российские операции, особенно в регионе городе Азез и Байырбуджак, направлены против оппозиционных сил, которые борются против ИГ и очищают регион от этой группировки. Российские операции усложняют борьбу с ИГ", - заявил А. Давутоглу.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости