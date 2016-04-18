Российские нефтяные компании за день подешевели на 250 млрд. рублей

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На новостях о провале переговоров в Дохе акции семи крупнейших нефтяных компаний России подешевели на 1,3–3,4%.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, их суммарная капитализация сократилась примерно на 250 млрд. руб.

Воскресные переговоры 18 крупнейших производителей нефти, на которые приходится около половины добычи, в Дохе закончились провалом: участникам не удалось договориться о заморозке добычи. Сразу после открытия торгов на Лондонской бирже нефть марки Brent упала почти на 7%, до 40,14 долларов за баррель. На этом фоне снизились котировки крупнейших российских нефтяных компаний.