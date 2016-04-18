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    Российские нефтяные компании за день подешевели на 250 млрд. рублей

    На новостях о провале переговоров в Дохе акции семи крупнейших нефтяных компаний России подешевели на 1,3–3,4%

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На новостях о провале переговоров в Дохе акции семи крупнейших нефтяных компаний России подешевели на 1,3–3,4%. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, их суммарная капитализация сократилась примерно на 250 млрд. руб.

    Воскресные переговоры 18 крупнейших производителей нефти, на которые приходится около половины добычи, в Дохе закончились провалом: участникам не удалось договориться о заморозке добычи. Сразу после открытия торгов на Лондонской бирже нефть марки Brent упала почти на 7%, до 40,14 долларов за баррель. На этом фоне снизились котировки крупнейших российских нефтяных компаний.

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