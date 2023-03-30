Российские мотострелки и летчики провели учения в Армении

Личный состав мотострелковых подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнил стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника в рамках плановой тренировки на высоко

Личный состав мотострелковых подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнил стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника в рамках плановой тренировки на высокогорном полигоне Алагяз, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

В ходе тренировки военнослужащие поразили цели, имитирующие танки условного противника, находящиеся на дальностях 250-300 м. Стрельба производилась в светлое и темное время суток с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Особое внимание инструкторов и командиров подразделений уделено совершенствованию навыков прицеливания при различных погодных условиях и смене позиций после совершения выстрелов.

В учебно-тренировочных полетах участвовали более 130 военнослужащих, 20 единиц военной и специальной техники, в том числе МиГ-29.