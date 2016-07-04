Российские летчики в Армении начали подготовку к масштабным учениям

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Российские пилоты истребительной и армейской авиации российской военной авиационной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцирующейся в Армении, начали подготовку к масштабным тактическим учениям, которые пройдут в середине июля на высокогорных полигонах "Камхуд" и "Алагяз".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, летчики современных истребителей четвертого поколения МиГ-29, ударных Ми-24П и штурмовых вертолетов Ми-8МТ выполняют учебно-тренировочные полёты на минимальных и максимально допустимых высотах, отрабатывают задачи ведения воздушного боя и атаки наземных объектов.

В тактических учениях будет задействован весь лётный состав, бортовые специалисты и специалисты наземных служб инженерно-технического состава российского авиационного соединения в Закавказье.