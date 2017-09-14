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    Российские корабли провели около 50 учений на Каспии

    Морской поход отряда кораблей завершится 25 сентября© РИА Новости

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Отряд кораблей Каспийской флотилии России в составе малого ракетного корабля "Великий Устюг" и судов обеспечения провел около 50 различных учений в ходе проведения сбор-похода в Каспийском море.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

    По его словам, экипаж "Великого Устюга" выполнил упражнения по стрельбе из артиллерийских установок по морским, береговым и воздушным целям. 

    Астафьев добавил, что в ходе сбор-похода экипажи МРК "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения пройдут по Каспийскому морю более 2 тыс. морских миль. 

    Морской поход отряда кораблей завершится 25 сентября.

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