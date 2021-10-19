Россия планирует инвестировать в Армению около 1 млрд долларов

Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении $1 млрд.

Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении 1 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге в рамках Восьмого армяно-российского межрегионального форума заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"По статистике на данный момент 40% внешних инвестиций в Армению - это инвестиции из РФ. Мне кажется вполне логично, что эта доля должна, как минимум, сохраняться. Понятно, что есть инвестиции из других стран, от других партнеров, но, я надеюсь, что Россия и российский бизнес сохранят свою роль и значимость в экономике Армении", - добавил он.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников подтвердил, что в ближайшие годы российские компании готовы инвестировать в экономику Армении около 1 млрд. долларов. "Наш товарооборот уже превысил доковидные показатели, а в числе крупнейших налогоплательщиков Армении - российские компании", - добавил он.