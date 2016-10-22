Российские дипломаты обвинили Британию в намеренных задержках виз

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Посол России в Лондоне Александр Яковенко обвинил Великобританию в принудительном сокращении штата посольства в Лондоне из-за длительных задержек виз российским дипломатам, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По словам посла, дипломаты из-за отсутствия виз не могут сменить своих коллег, которые возвращаются в Россию или уезжают на службу в другую страну.

"Штат посольства сокращается, и если так продолжится, то число сотрудников посольства еще уменьшится", — сказал российский посол.

Яковенко также отметил, что пытается понять, хочет ли Британия "адекватного дипломатического присутствия России в Лондоне".

В британском Форин-офисе отвергли предположение российской стороны о намеренной задержке виз.