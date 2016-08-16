​Российские десантники примут участие в учениях ОДКБ в Армении

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Воздушно-десантные войска России планируют принять участие в очередных учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в Армении в том же масштабе, что и на "Взаимодействии-2016".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил заместитель командующего ВДВ РФ по миротворческим операциям Александр Вязников.

"В соответствии с планом, следующее государство ОДКБ, которое должно принимать участников учений - это Армения. Ведутся переговоры относительно масштаба привлечения Воздушно-десантных войск России, но я думаю, что он будет как минимум такой же, как в этом году", - сказал А.Вязников.

Командно-штабные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2016" пройдут в Псковской области с 16 по 19 августа. Официальная церемония открытия учений состоится на центральном полигоне ВДВ Струги Красные.