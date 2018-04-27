Российские депутаты проводят встречи в парламенте Армении

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы России, входящие в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, выехали в Ереван для проведения встреч со своими армянскими коллегами, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что на данный момент девять членов комитета во главе с его председателем Леонидом Калашниковым находятся в Армении, где они проводят встречу с представителями армянского парламента.

Во встрече с российскими депутатами участвуют члены комиссии Национального собрания (парламента) Армении по внешним связям.