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    Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой

    У этих банков были отозваны лицензии

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел России.

    По информации пресс-службы МВД России, содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".

    Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено около 1 млрд рублей. После этого у банков были отозваны лицензии.

    Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена не разглашаются.

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