Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три российских банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел России.

По информации пресс-службы МВД России, содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".

Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных организаций было выведено около 1 млрд рублей. После этого у банков были отозваны лицензии.

Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена не разглашаются.