Российские авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых тарифов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ - входят крупнейшие авиакомпании страны) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ - входят крупнейшие авиакомпании страны) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на систематический необоснованный рост аэропортовых тарифов в России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК.



"Установление тарифов по услугам, цены на которые не регулируются государством, производится произвольно, как по их абсолютной величине, так и по частотности их изменений, преимущественно без какой-либо обоснованной связи с реальной себестоимостью каждой из услуг", - сказано в письме президента АЭВТ Владимира Тасуна.

В результате тарифы по одним и тем же видам услуг в аэропортах со сравнимым пассажиропотоком и в сравнимых регионах расположения отличаются в разы. При этом доля услуг, тарифы на которые не регулируются, в общей стоимости наземного обслуживания доходит до 75%.

По подсчетам АЭВТ, повышение нерегулируемых сборов в аэропортах России с 2017 года превышает уровень накопленной за эти годы инфляции в несколько раз (в три раза и более). Отдельно ассоциация обратила внимание на стоимость противообледенительной жидкости (ПОЖ) для обработки самолетов в осенне-зимний период полетов - в некоторых случаях аэропорты получают сверхприбыль от продажи ПОЖ, считают в ассоциации. Так, наценка аэропорта Домодедово от продажи ПОЖ составляет 352–382% к цене закупки (в зависимости от типа жидкости), в Мурманске - 189–207%, в Калининграде - 169–233%, в Перми - 104%.

