Российская вакцина "Спутник Лайт" будет поставляться на иранский рынок

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет на иранский рынок.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет на иранский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в интервью агентству ISNA глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Ирана Алиреза Зали.

"Спутник Лайт" скоро выйдет на иранский рынок вакцин, - цитирует чиновника ISNA. - У однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" меньше побочных эффектов, чем у других препаратов".

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что "Спутник Лайт" одобрен в Иране.