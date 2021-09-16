О нас
Report Georgia
Аудио новости

Российская вакцина "Спутник Лайт" будет поставляться на иранский рынок

Российская вакцина "Спутник Лайт" будет поставляться на иранский рынок Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет на иранский рынок.
В регионе
16 сентября 2021 г. 17:28
Российская вакцина Спутник Лайт будет поставляться на иранский рынок

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет на иранский рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в интервью агентству ISNA глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Ирана Алиреза Зали.

"Спутник Лайт" скоро выйдет на иранский рынок вакцин, - цитирует чиновника ISNA. - У однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" меньше побочных эффектов, чем у других препаратов".

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что "Спутник Лайт" одобрен в Иране.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russia’s Sputnik Light vaccine to enter Iranian market

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi