Российская вакцина "Спутник Лайт" будет поставляться на иранский рынок

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" выйдет на иранский рынок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в интервью агентству ISNA глава штаба по борьбе с коронавирусом в столичной провинции Ирана Алиреза Зали.
"Спутник Лайт" скоро выйдет на иранский рынок вакцин, - цитирует чиновника ISNA. - У однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" меньше побочных эффектов, чем у других препаратов".
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что "Спутник Лайт" одобрен в Иране.