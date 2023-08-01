Российская студентка перепутала военкомат с банком и пыталась его поджечь

Студентка из российского Омска перепутала здание банка с военкоматом и пыталась поджечь его по указу мошенников.

Студентка из российского Омска перепутала здание банка с военкоматом и пыталась поджечь его по указу мошенников.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Shot, они сказали 21-летней девушке, что по указанному адресу находится кредитно-финансовая организация.

Ученице педагогического колледжа позвонили 31 июля и рассказали, что злоумышленники взяли кредит на ее имя и похитили деньги, она приняла это за правду. Неизвестные предложили девушке отомстить - прийти к зданию банка на улице Пушкина и устроить поджог. На самом деле, по указанному адресу находился военный комиссариат, однако российская студентка, по ее словам, не поняла этого и все равно попыталась устроить пожар.

Она достала бутылку с жидкостью для розжига, но ее вовремя перехватили сотрудники правоохранительных органов.

По факту случившегося проводится проверка.