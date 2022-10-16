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Российская ракета "Ангара" вывела на орбиту военный спутник

Российская ракета "Ангара" вывела на орбиту военный спутник Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.
В регионе
16 октября 2022 г. 05:38
Российская ракета Ангара вывела на орбиту военный спутник

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела на орбиту спутник "Космос-2560" в интересах военных.

Как передает Report, об этом заявили в Минобороны России.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны РФ", - сообщили в военном ведомстве.

Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.

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