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Российская межведомственная делегация прибыла из Еревана в Баку

Российская межведомственная делегация прибыла из Еревана в Баку Перед Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где ее участники провели ряд встреч с руководством Армении
В регионе
21 ноября 2020 г. 16:28
Российская межведомственная делегация прибыла из Еревана в Баку

Российская межведомственная делегация, в состав которой входят, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку из Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Перед Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где ее участники провели ряд встреч с руководством Армении.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın qurumlararası nümayəndə heyəti Bakıya gəlib

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