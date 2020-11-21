Российская межведомственная делегация прибыла из Еревана в Баку

Перед Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где ее участники провели ряд встреч с руководством Армении

Российская межведомственная делегация, в состав которой входят, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибыла в Баку из Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Перед Баку межведомственная делегация РФ посетила Ереван, где ее участники провели ряд встреч с руководством Армении.

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Россия направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств. Российский лидер подчеркнул, что ее задачей станет рассмотрение самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября, включая гуманитарную проблематику.