Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Российская компания продает "Электросети Армении". Как сообщает Report, об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Айкакан жаманак".

По данным газеты, в эти дни в компании "Электрические сети Армении", входящей в состав российской "Интер РАО ЕЭС", по распоряжению российской стороны не проводят никаких сделок, здесь проходит процесс "принятия-сдачи". По данным издания, ЭСА приобрела компания "Ташир груп", владельцем которой является крупный российский бизнесмен Самвел Карапетян.