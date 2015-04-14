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    Российская компания продает "Электросети Армении"

    Компания Электрические сети Армении входит в состав российской Интер РАО ЕЭС

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Российская компания продает "Электросети Армении". Как сообщает Report, об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Айкакан жаманак". 

    По данным газеты, в эти дни в компании "Электрические сети Армении", входящей в состав российской "Интер РАО ЕЭС", по распоряжению российской стороны не проводят никаких сделок, здесь проходит процесс "принятия-сдачи". По данным издания, ЭСА приобрела компания "Ташир груп", владельцем которой является крупный российский бизнесмен Самвел Карапетян. 

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