Российская флотилия провела учения на Каспии

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Российская флотилия провела учения в Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, около 20 надводных кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии отразили в ходе учений удары условного противника с воздуха по пунктам базирования и целям в море.

В учениях приняли участие расчеты четырех центров управления соединений и частей, ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань".