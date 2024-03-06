Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС.

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Гросси в первой половине дня 6 марта проведет консультации с российской делегацией по АЭС. Далее не исключается ряд встреч на высоком уровне.

Перед визитом Гросси заявлял, что считает важным поддерживать диалог с Москвой и Киевом, при этом не уточнил, каких итогов можно ожидать от визита в Россию. По его словам, ситуация вокруг Запорожской АЭС играет ключевую роль для "международного мира и безопасности".