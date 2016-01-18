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    Российская делегация не примет участие в зимней сессии ПАСЕ

    Слуцкий: Москва вернется в Страсбург только на равноправных условиях

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Делегация России отказалась от участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об  этом заявил глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

    "В настоящее время на имя руководителя ПАСЕ Анн Брассер направляется письмо за подписью спикеров палат российского парламента о том, что полномочия делегации РФ на 2016 год будут запрашиваться позднее. Январскую сессию мы пропустим", — заявил российский депутат.

    По словам Слуцкого, Москва вернется в Страсбург только на равноправных условиях и в случае возврата всех полномочий делегации.

    Очередная зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 января. 

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