Российская делегация не примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Делегация России отказалась от участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

"В настоящее время на имя руководителя ПАСЕ Анн Брассер направляется письмо за подписью спикеров палат российского парламента о том, что полномочия делегации РФ на 2016 год будут запрашиваться позднее. Январскую сессию мы пропустим", — заявил российский депутат.

По словам Слуцкого, Москва вернется в Страсбург только на равноправных условиях и в случае возврата всех полномочий делегации.

Очередная зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 января.