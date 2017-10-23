Российская база в Армении получила новые комплексы технической разведки

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Современные комплексы "Радиолампа" поступили на вооружение подразделения технических средств разведки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Уже в начале зимнего периода обучения новые комплексы начнут обеспечивать разведывательными данными командование соединения, в ходе тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах "Камхуд" и "Алагяз", - говорится в сообщении Южного военного округа.