Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 102-ая российская база в Армении будет модернизирована. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

При этом по его словам, Ереван не планирует открывать на своей территории новые военные базы иностранных государств, в том числе российские.

"На данный момент обсуждений об открытии каких-либо баз других стран в Армении уж точно не ведется. У нас нет и такого запроса с российской стороны", - заявил В. Саркисян.

"Мы интенсивно общаемся с нашими российскими коллегами на тему ее модернизации, расширения ее возможностей. Есть конкретные темы, направления, где в результате нашей совместной работы могут появляться новые формы сотрудничества", - сказал министр, отметив, что, речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере ПВО.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.