Российская авиакомпания "Победа" запускает рейсы в Турцию

Российская авиакомпания "Победа" с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва - Бодрум (Турция).

Российская авиакомпания "Победа" с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва - Бодрум (Турция).

Как передает турецкое бюро Report , об этом сообщила представитель перевозчика журналистам.

"Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю из аэропорта "Внуково". С 1 сентября рейсы будут ежедневными", - отметила она.

Среди действующих турецких маршрутов "Победы" - Стамбул, Анталья и Аланья, куда компания летает из Москвы. Также запланирован запуск рейсов из столицы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.