О нас

Российская авиакомпания "Победа" запускает рейсы в Турцию

Российская авиакомпания "Победа" запускает рейсы в Турцию Российская авиакомпания "Победа" с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва - Бодрум (Турция).
В регионе
30 января 2023 г. 23:25
Российская авиакомпания Победа запускает рейсы в Турцию

Российская авиакомпания "Победа" с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва - Бодрум (Турция).

Как передает турецкое бюро Report, об этом сообщила представитель перевозчика журналистам.

"Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю из аэропорта "Внуково". С 1 сентября рейсы будут ежедневными", - отметила она.

Среди действующих турецких маршрутов "Победы" - Стамбул, Анталья и Аланья, куда компания летает из Москвы. Также запланирован запуск рейсов из столицы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Pobeda” aviaşirkəti Türkiyəyə müntəzəm uçuşlar təşkil edəcək

Самое важное

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi