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Российская армия захватила украинский город Тростянец

Российская армия захватила украинский город Тростянец Город Тростянец Сумской области захватила русская армия.
В регионе
5 марта 2022 г. 01:19
Российская армия захватила украинский город Тростянец

Город Тростянец Сумской области захватила русская армия.

Как передает Report, об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, сейчас российские войска контролируют подстанцию скорой медицинской помощи.

"Они не разрешают медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", - сообщил Живицкий.

Он также отметил, что местные жители не могут купить продукты и другие товары.

"Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ordusu Ukraynanın Trostyanets şəhərini ələ keçirib

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