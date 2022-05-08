Российская армия захватила украинский город Попасная

"Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно".
Как передает Report, об этом в эфире информационного телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.
Также Гайдай отметил, что сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Катериновка, Золотое-4.