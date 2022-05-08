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Российская армия захватила украинский город Попасная

Российская армия захватила украинский город Попасная Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно.
В регионе
8 мая 2022 г. 13:22
Российская армия захватила украинский город Попасная

"Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно".

Как передает Report, об этом в эфире информационного телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Катериновка, Золотое-4.

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Версия на английском языке Russian troops capture Ukrainian city of Popasna 
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Popasna şəhərini ələ keçirib

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