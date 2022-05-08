Российская армия захватила украинский город Попасная

Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно.

"Вооруженные силы Украины отошли от разрушенной Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно".

Как передает Report, об этом в эфире информационного телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немножечко от Попасной, потому что город обстреливали более двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, мины и артиллерия. Там разрушено все до основания. Поэтому наши отошли на более прочные позиции, которые готовились заблаговременно", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что сейчас идут тяжелые бои на направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горской громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Катериновка, Золотое-4.