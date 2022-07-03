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Российская армия в Украине потеряла 36 тыс. человек

Российская армия в Украине потеряла 36 тыс. человек За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.
В регионе
3 июля 2022 г. 10:29
Российская армия в Украине потеряла 36 тыс. человек

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1 584 (+2),

боевых бронированных машин - 3 744 (+7),

артиллерийских систем - 801 (+1),

РСЗО - 246 (+0),

средства ПВО - 105 (+0)

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),

крылатые ракеты - 144 (+0),

корабли / катера - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 618 (+4),

специальная техника - 64 (+3).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine discloses number of Russian losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

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