Российская армия в Украине потеряла 36 тыс. человек

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1 584 (+2),

боевых бронированных машин - 3 744 (+7),

артиллерийских систем - 801 (+1),

РСЗО - 246 (+0),

средства ПВО - 105 (+0)

самолетов - 217 (+0),

вертолетов - 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),

крылатые ракеты - 144 (+0),

корабли / катера - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2 618 (+4),

специальная техника - 64 (+3).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.