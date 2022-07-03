Российская армия в Украине потеряла 36 тыс. человек

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 человек.
Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:
личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1 584 (+2),
боевых бронированных машин - 3 744 (+7),
артиллерийских систем - 801 (+1),
РСЗО - 246 (+0),
средства ПВО - 105 (+0)
самолетов - 217 (+0),
вертолетов - 187 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),
крылатые ракеты - 144 (+0),
корабли / катера - 15 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн - 2 618 (+4),
специальная техника - 64 (+3).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.