О нас
Аудио новости

Российская армия с помощью местных предателей захватила город Изюм

Российская армия с помощью местных предателей захватила город Изюм Российская армия взяла под контроль украинский город Изюм в Харьковской области.
В регионе
1 апреля 2022 г. 23:38
Российская армия с помощью местных предателей захватила город Изюм

Российская армия взяла под контроль украинский город Изюм в Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления Изюмского горсовета Максима Стрельника.

Он отметил, что 26 марта местные предатели увели российских военных в южную часть города. Это привело к полной блокаде доставки гуманитарной помощи в Изюм и невозможности эвакуации жителей.

"Противник также воспользовался этой ситуацией и начал наступление на Изюм. К сожалению, численное превосходство российских войск и предательство местных предателей привели к установлению 1 апреля временного контроля противника над Изюмом", - сказал Стрельник.

Он подчеркнул, что битва за город еще не окончена и украинская армия в ближайшее время освободит город.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu yerli satqınların köməyi ilə Ukraynanın İzyum şəhərini ələ keçirib

Самое важное

Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
Минуло 6 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской Армии 
2 апреля 2022 г. 00:00
В Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
ФотоВ Баку проходит международная конференция по вопросам разминирования
1 апреля 2022 г. 09:27
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
Азербайджан репатриировал из Сирии 7 своих граждан
31 марта 2022 г. 20:13
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
В столице тюркского мира Шуше пройдет ряд мероприятий в 2023 году
31 марта 2022 г. 16:52
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
31 марта 2022 г. 15:38
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
31 марта 2022 г. 14:31
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi