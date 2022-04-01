Российская армия с помощью местных предателей захватила город Изюм

Российская армия взяла под контроль украинский город Изюм в Харьковской области.

Российская армия взяла под контроль украинский город Изюм в Харьковской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления Изюмского горсовета Максима Стрельника.

Он отметил, что 26 марта местные предатели увели российских военных в южную часть города. Это привело к полной блокаде доставки гуманитарной помощи в Изюм и невозможности эвакуации жителей.

"Противник также воспользовался этой ситуацией и начал наступление на Изюм. К сожалению, численное превосходство российских войск и предательство местных предателей привели к установлению 1 апреля временного контроля противника над Изюмом", - сказал Стрельник.

Он подчеркнул, что битва за город еще не окончена и украинская армия в ближайшее время освободит город.