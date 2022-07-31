Российская армия покидает населенные пункты Украины

Россия отводит личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

Россия отводит личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет Главное управление разведки.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил врага вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, они отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически", - говорится в сообщении.

Пока, как рассказывают в ГУР, вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных РФ. Остальные вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

"При выходе из населенных пунктов войск РФ пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, противник намерен полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", - объясняют в ГУР.