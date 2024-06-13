Российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по нескольким областям Украины

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по нескольким областям Украины.

Сегодня ночью российская армия нанесла ракетно-авиационные удары по нескольким областям Украины.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, удары были нанесены по Киевской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областям.

По данным командования сил ПВО Украины, 29 из 30 воздушных целей РФ были сбиты, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе (1 аэробаллистическая ракета "Кинжал", 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 24 ударных БПЛА типа Shahed).

Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.