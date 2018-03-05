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    Россельхознадзор разрешил ввоз гранатов и баклажанов из Турции

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Россельхознадзор после двухлетнего перерыва разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и других овощей. Такое решение принято в связи с тем, что за время ввоза этих продуктов с разрешенных Россельхознадзором предприятий не было выявлено ни одного карантинного случая.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

    Она отметила, что теперь поставки возможны со всех предприятий, желающих работать на экспорт, при наличии гарантий министерства продовольствия и животноводства Турции в части фитосанитарной безопасности поставляемого продукта.

    Запрет на поставки гранатов, баклажанов, перца, салата и других овощей из Турции действовал почти два года. 

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