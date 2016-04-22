​Роспотребнадзор: Зарегистрирован второй случай заражения вирусом Зика в России

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Второй случай завоза в Россию заболевания, спровоцированного вирусом Зика, был зарегистрирован в марте этого года в Ярославле, диагноз был подтвержден. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В марте был зарегистрирован в Ярославле второй случай завоза вируса Зика в Россию. Диагноз был подтверждён", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пациент "уже давно переболел", сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Первый случай завоза вируса Зика в Россию был зарегистрирован 15 февраля у женщины, прилетевшей в Москву из Доминиканской Республики. Лечение женщины прошло успешно.

Всемирная организация здравоохранения 1 февраля текущего года признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.