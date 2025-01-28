Роспотребнадзор взял на контроль данные о случаях неизвестной болезни в Индии

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек.

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях неизвестной болезни в Индии, от которой скончались 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, с декабря прошлого года зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них с летальным исходом.

Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга, уточнили в ведомстве.

"Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Республике Индия. В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.

Отметим, что турпоток из Индии в РФ в первом полугодии 2024 года вырос более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Взаимный турпоток по итогам прошлого года прогнозировался на уровне свыше 250 тыс. поездок, а к 2025 году - свыше 300 тыс.