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Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране.
В регионе
17 июля 2023 г. 16:00
Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, симптомы обнаруженного в Египте заболевания схожи с лихорадкой Денге. Ведомство сотрудничает с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительных данных о природе болезни, рисках ее трансграничного распространения, предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

Основные переносчики лихорадки Денге - комары Aedes aegypti. Если переносчика нет, заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности, добавили в Роспотребнадзоре.

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Версия на английском языке Russia tightens control on flights from Egypt due to unknown disease

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