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Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий армянской минералки "Джермук"

Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий армянской минералки "Джермук" Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки "Джермук" армянского производства для проверки на безопасность.
В регионе
13 февраля 2024 г. 16:34
Роспотребнадзор приостанавливает продажу отдельных партий армянской минералки Джермук

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий воды торговой марки "Джермук" армянского производства для проверки на безопасность.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", - говорится в сообщении.

В частности, приостанавливается продажа отдельных партий минеральной воды этого бренда, "расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023".

Во Владикавказе и Москве проводятся проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции.

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