В России 3 вуза и 1 филиал лишили лицензии

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Рособрнадзор за прошедшую неделю прекратил действие образовательных лицензий у трёх вузов и полностью лишил госаккредитации ещё один филиал учебного заведения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведённых проверок, Рособрнадзором на основании решения Арбитражного суда прекращено действие лицензии Института международных социально-гуманитарных связей, Владимирского института бизнеса и Самарского институт бизнеса и управления.

Кроме того, полностью лишён государственной аккредитации Липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.