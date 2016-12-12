 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Роснефть" с 2017 года начнет поставки дизельного топлива в Турцию

    Контракт предусматривает ежегодную поставку до 550 тыс. тонн дизеля

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" с января 2017 года начнет поставлять нефтепродукты в Турцию в объеме 550 тыс. тонн в год.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

    "Компания группы "Роснефть" (Petrocas Energy group) и компания группы Demiroren Group Companies (Total Oil Trkiye A.) подписали контракт на поставку дизельного топлива в Турцию. Контракт предусматривает ежегодную поставку до 550 тыс. тонн дизеля, произведенного на НПЗ "Роснефти". Первая поставка будет осуществлена в январе 2017 года. Demiroren планирует использовать приобретенный ресурс для обеспечения собственной сети АЗС в Турции", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi