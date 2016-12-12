"Роснефть" с 2017 года начнет поставки дизельного топлива в Турцию

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" с января 2017 года начнет поставлять нефтепродукты в Турцию в объеме 550 тыс. тонн в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"Компания группы "Роснефть" (Petrocas Energy group) и компания группы Demiroren Group Companies (Total Oil Trkiye A.) подписали контракт на поставку дизельного топлива в Турцию. Контракт предусматривает ежегодную поставку до 550 тыс. тонн дизеля, произведенного на НПЗ "Роснефти". Первая поставка будет осуществлена в январе 2017 года. Demiroren планирует использовать приобретенный ресурс для обеспечения собственной сети АЗС в Турции", - говорится в сообщении.