"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае

Российская компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали изменение в договор купли-продажи нефти для поставок на НПЗ запада Китая.

Российская компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали изменение в договор купли-продажи нефти для поставок на НПЗ запада Китая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ предусматривает поставки 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

"Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - сообщили в "Роснефти".

В компании отметили, что в Китай было поставлено 445 млн тонн нефти с 2005 года. Кроме того, в ходе визита были подписаны соглашения в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества.