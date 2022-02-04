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"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае

"Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае Российская компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали изменение в договор купли-продажи нефти для поставок на НПЗ запада Китая.
В регионе
4 февраля 2022 г. 13:17
Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти на НПЗ в Китае

Российская компания "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали изменение в договор купли-продажи нефти для поставок на НПЗ запада Китая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, документ предусматривает поставки 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

"Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - сообщили в "Роснефти".

В компании отметили, что в Китай было поставлено 445 млн тонн нефти с 2005 года. Кроме того, в ходе визита были подписаны соглашения в области низкоуглеродного развития, цифровизации и технологического сотрудничества.

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Версия на английском языке Rosneft, CNPC ink deal on oil supplies to refineries in China
Версия на азербайджанском языке “Rosneft” və CNPC Çinə neft tədarükü ilə bağlı saziş imzalayıb

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