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Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру

Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В регионе
26 февраля 2022 г. 10:47
Роскосмос приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру

Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы", - написал Рогозин в субботу в своем телеграм-канале.

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