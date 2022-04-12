Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси

Президент России Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

Президент России Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник на космодроме Восточный в ходе церемонии вручения госнаград работникам космической отрасли.

"Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Беларуси", - сказал Путин, отметив, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится на космодроме Восточный.

"Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - подчеркнул глава российского государства.