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Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси

Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси Президент России Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.
В регионе
12 апреля 2022 г. 12:48
Роскосмос обеспечит полет в космос представителей Беларуси

Президент России Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник на космодроме Восточный в ходе церемонии вручения госнаград работникам космической отрасли.

"Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителей Беларуси", - сказал Путин, отметив, что он обсуждал этот вопрос с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также находится на космодроме Восточный.

"Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - подчеркнул глава российского государства.

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Версия на английском языке Roscosmos to ensure space flight of Belarus reps

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