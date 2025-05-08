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Роскосмос и КНКА подписали меморандум по созданию лунной электростанции

Роскосмос и КНКА подписали меморандум по созданию лунной электростанции Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции.
В регионе
8 мая 2025 г. 15:43
Роскосмос и КНКА подписали меморандум по созданию лунной электростанции

Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Роскосмосе.

"Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

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Версия на азербайджанском языке Çin və Rusiya Ay elektrik stansiyasının yaradılması üzrə memorandum imzalayıblar

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