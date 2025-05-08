Роскосмос и КНКА подписали меморандум по созданию лунной электростанции

Госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) подписали документ, предусматривающий строительство лунной электростанции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Роскосмосе.
"Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции", - говорится в сообщении.
В госкорпорации добавили, что меморандум включен в список документов, подписанных по итогам сегодняшней встречи президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.