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    Роскомнадзор выявил нарушения в работе телеканала CNN

    Представители телеканала вызваны для разбирательства© Flickr / Ayush

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Роскомнадзор выявил нарушения российского законодательства о СМИ в деятельности телеканала CNN International и вызвал его представителей для разбирательства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Нарушения были выявлены после проведения управлением Роскомнадзора проверки компании "Тернер информационные программы и стиль жизни", осуществляющей вещание CNN International в России.

    В ходе рассмотрения будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания. Также телеканалу будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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